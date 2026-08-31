Se realiza en Argentina el 2° Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada

La segunda edición del Campeonato Mundial de la Pizza y la Empanada se llevará a cabo del 2 al 4 de septiembre en La Rural de Palermo dentro de la exposición sobre hotelería y gastronomía Hotelga.

Organizado por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de Argentina (Apyce), se desarrollará en un espacio de 800 metros cuadrados, con 12 hornos, un escenario central, pantalla gigante y el Muro de la Fama.

"El Campeonato de Apyce se ha consolidado como uno de los encuentros de la pizza más importantes del mundo", destacó su presidenta Lorena Fernández.

Se desarrollará en las categorías Muzzarella Argentina, Fugazzeta Argentina, Pizza Gourmet, Pizza a la Piedra clásica, Pizza Romana, New York Style, Pizza Napolitana STG, Empanada de Carne clásica, Empanada regional, Acrobacia (Free Style), Velocidad en estirado y Masa más grande.

En su primera edición, Argentina recibió a profesionales pizzeros y empanaderos de Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Italia, México, Perú, Luxemburgo, Panamá, Paraguay, Senegal, Suecia, Uruguay y Venezuela y Estados Unidos.

Durante las tres jornadas, de 11 a 20, los concursantes prepararán y cocinarán pizzas y empanadas en vivo frente al público, y presentarán sus creaciones ante el jurado desde una plataforma central.

La organización contará además con 20 jueces de piso y cuatro jueces de MEP, responsables de supervisar la manipulación de los alimentos con estándares profesionales.

El campeonato reunirá a un jurado de periodistas especializados, chefs, pizzeros, campeones mundiales e instructores certificados por la Scuola Italiana Pizzaioli (Italia), junto a referentes gastronómicos.

Al término de cada jornada se revelarán los ganadores de las distintas categorías, hasta coronar al "Campeón Mundial de la Pizza" y al "Campeón Mundial de la Empanada".

El ganador del Campeonato Mundial de la Pizza obtendrá un viaje a Parma, Italia, para representar a la Argentina en la 34ª edición del Campeonato Mundial de la Pizza en 2027, además de un horno.

El segundo puesto recibirá un horno y el tercero una amasadora; y, todos los inscriptos, un certificado de participación; además, habrá premios sorpresa, con trofeos para el 1°, 2° y 3° puesto de cada categoría, productos de los sponsors y becas en la Escuela Apyce.

Además, el participante con mejor promedio en Muzzarella y Fugazzeta Argentina ganará un viaje a Madrid, España, para participar en el 6° Campeonato de España de Pizzas Gourmet 2027.

El evento contará con dos masterclasses a cargo de Diego Dávila, director de la Escuela Profesional Apyce y el embajador Miguel Sánchez, sobre "Pizza argentina al molde" y "Pizza al estilo napolitano".

Y una capacitación en su showroom para que los participantes prueben los hornos que utilizarán en el campeonato y despejen todas sus dudas sobre este evento mundial de esta magnitud.