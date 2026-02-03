¿Se pueden perdonar las infidelidades?

Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con la Licenciada en Psicología sobre este tema, a partir de la polémica que generó el pasacalle que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani.

Anabella Serventi explicó que “la infidelidad es la ruptura de un pacto” y trazó diferencias cuando las relaciones son públicas como en el caso de los actores.