¿Se pueden perdonar las infidelidades?

Nora Briozzo, en “100% Nora”, dialogó con la Licenciada en Psicología sobre este tema, a partir de la polémica que generó el pasacalle que Luciano Castro le dedicó a Griselda Siciliani.
Anabella Serventi explicó que “la infidelidad es la ruptura de un pacto” y trazó diferencias cuando las relaciones son públicas como en el caso de los actores.
“A veces no es no quiero perderte sino no quiero perder”.
“El perdón también implica una relación de asimetría y requiere una refundación del vínculo para reconstruirlo”.
