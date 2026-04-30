¿Se puede prolongar el vínculo con quienes murieron a través de IA?

China sorprende al mundo con clones digitales hiperrealista de personas fallecidas creados con Inteligencia Artificial. El fenómeno ya genera impacto social, negocio y debate ético global. Nora Briozzo, en “100% Nora” conversó con el especialista en IA y tecnologías emergentes sobre este sistema.

Elisandro Santos explicó que “se está poniendo en auge” esta herramienta tecnológica.

“Se hacen videos con recreaciones de momentos y palabras, no podés interactuar en tiempo real”, aclaró.

“A muchas personas les puede generar un efecto contraproducente”, advirtió, "se vuelve complejo".

"Si tenemos intención de probar algo así, primero consultar con un profesional porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar".

El sistema, desarrollado por empresas tecnológicas locales, crea avatares a partir de fotos, videos y audios.

Por apenas tres dólares, los usuarios pueden obtener una versión virtual de un ser querido que reproduce su rostro, su voz y sus gestos.

Según los desarrolladores, la herramienta analiza grandes volúmenes de contenido personal para reconstruir patrones de expresión.

El resultado son videos donde el “clon” habla y se mueve con notable realismo, simulando una presencia casi humana.

Esta tecnología que mezcla captura facial con modelos de lenguaje avanzados. Los usuarios proporcionan fotos, videos y audios de sus seres queridos fallecidos (lo que “sabe” el avatar).

Con solo 30 segundos de material, la IA puede recrear la voz, los gestos y la personalidad para que el avatar pueda "conversar".