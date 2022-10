“Se puede ganar en Provincia de Bs. As. si se hace una muy buena campaña”

Conforme se acerca el fin de este año, se acerca el año electoral y se comienzan a definir candidaturas y alianzas. En La Vuelta a Casa se mantuvo dialogo con Roberto Bacman, sociólogo y director del Centro de Estudios de Opinión Pública, CEOP) sobre el perfilamiento del escenario político hacia 2023.

El experto comenzó la entrevista afirmando: “Son los primeros movimientos, todavía falta un rato de la partida".

Al consultarle cómo ve el panorama con dos grandes alianzas que polarizan todo el tiempo, explicó: "Es probable que Cristina esté dudando de ser candidata, no lo quiso ser en el 2019, no creo que lo haga en el 2023. Massa es la esperanza blanca en el Frente de Todos, las encuestas le están dando un poco mejor, es cierto que falta mucho".

Agregó en cuanto a lo que se viene: "Para el oficialismo no son buenas las PASO, en este momento, la situación no es buena y para Juntos por el Cambio son fundamentales si siguen esta línea, igualmente se habla de una posible alianza entre Macri, Bullrich y Milei lo que muestra que hay riego de ruptura en Juntos por el Cambio, hay que ver qué hará, si no aparece un radicalismo cercano a Facundo Manes y otro frente cercano al Gobernador Schiaretti".

Desde un análisis de la coyuntura y la historia, explicó lo que se ve en el plano electoral y la ciudadanía: “Esta pasando como en el 2001 y 2002, la gente empieza a decir que se vayan todos, hay gente que dice: ¿para qué ir a votar si todos son iguales?", Agregó Bacman: "Una cosa es el incumplimiento de Macri y otra lo de Alberto Fernández, que tuvo que enfrentar la pandemia de Covid 19 y la guerra. Javier Milei y Facundo Manes son las únicas caras nuevas que aparecieron".

En cuanto a lo practico y las previsiones explicó: “Se puede ganar en Provincia de Buenos Aires si se hace una muy buena campaña" aclaró: "Allí, en Provincia de Buenos Aires, pesa el 60 % del padrón de las provincias”.

Escuchá la nota completa:

