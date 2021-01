Se producirán 12 mil dosis mensuales de suero equino

El rector de la Universidad Nacional de San Martín Carlos Greco, en diálogo con LU4 Nacional Patagonia, se refirió al avance que implicó el hallazgo de los beneficios del suero equino en los tratamientos de pacientes con coronavirus.

“Estos logros no son solo de la Universidad sino de un colectivo de instituciones que trabajan en investigación básica. Estos desarrollos tecnológicos son el resultado de un adecuación de plataformas que ya existían rápidamente, cuando se conocieron los efectos de la pandemia, lo pudieron reconvertir a esto en apenas 70 días por eso esto también ha sido un reconocimiento a ese trabajo”.

En cuanto a la fabricación Greco indicó que “está a cargo de INMUNOVA, que había comenzado antes de la producción del ANMAT. Habían decidido a hacerlo a riesgo de que no sea aprobado, con lo cual ya hay un stock disponible y además tienen una capacidad de producción de 12 mil dosis mensuales. En acuerdo con el Ministerio de Salud de la Nación se han fijado cupos de provisión del suero para que de manera federal pueda atender los casos moderados en los que esta previsto”.

LA RESPUESTA A LA SOCIEDAD ARGENTINA DE TERAPIA INTENSIVA

Frente al Comunicado emitido por la Sociedad Argentina de Terapia, Greco indicó: “es una aclaración pertinente la que hace la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, que sacó un comunicado en el que no recomiendan el uso en las terapias intensivas pero eso ya no estaba previsto por ANMAT. No fueron incluidos en el análisis del producto personas que estaban en riesgo y con asistencia mecánica. Mostró su eficacia en una reducción de la mortalidad para casos moderados y no severos, por lo cual esto que parece una crítica es una aclaración a la comunidad mecánica para que se atienda a la comunidad que podría recibir este suero”.