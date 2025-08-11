Se presentó en la fiscalía el principal sospechoso de la muerte de Diego Fernández

Mientras continúa la incertidumbre para saber qué pasó con el joven de 16 años desaparecido en 1984, Cristian Graf, compañero de Fernández en la secundaria, se presentó espontáneamente en la fiscalía.

Se trata del principal sospechoso del crimen, debido a que los huesos fueron encontrados en el patio de la casa de su familia.

Esta mañana, el fiscal Martín López Perrando también tomó testimoniales a otros testigos.

El adolescente fue asesinado en julio de 1984 y sus restos fueron encontrados en mayo de 2025 en el jardín de un chalet ubicado en Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan.

Un análisis genético reciente confirmó que pertenecen a Diego Fernández Lima, quien tenía 16 años cuando desapareció.

El caso fue un misterio durante más de cuatro décadas, pero ahora se convirtió en una compleja investigación para desentrañar un presunto crimen.