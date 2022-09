Se presenta "Vértigo: una confesión de otoño danzada"

El viernes 23 de septiembre se presentará “Vértigo: una confesión de otoño danzada”, de la Compañía Vendaval, a las 21.30 hs en el Centro Cultural Provincial "Francisco Paco Urondo" (Junín 2457).

Paz Mesa visitó los estudios de Radio Nacional Santa Fe para conversar en profundidad junto a Sospechosamente Light. La directora-coreógrafa y creadora de la obra contó que Vértigo se conecta con una metáfora del otoño ("la posibilidad de dejar ir, de dejar soltar, para darle lugar a lo nuevo") y, en ese sentido, es "una evocación a los duelos, algo que nos cuesta hablar en la sociedad".

Además, destacó todo lo que fue ganando la trama, que comenzó a aflorar en plena pandemia, al ponerse en común en el trabajo en equipo en red y a partir del entrecruzamiento con otras disciplinas (donde suman sus aportes, por ejemplo, Claudio Chiuchquievich y Chola Almirón). Estrechamente ligado al concepto de la obra, Paz afirmó que "la danza siempre me ha sanado y me ha salvado; en el relato familiar, cuando era chica, si estábamos caminando y sonaba alguna música, yo me ponía a bailar y no paraba".