"Se pasan la pelota, pero siempre nuestros niños quedan en el medio"

Una mamá de un niño con discapacidad e integrante del colectivo de familiares de personas con discapacidad, reclamó que la movilidad municipal destinada al traslado de los alumnos estaría sin funcionar y que además, es utilizada para otros fines.

Marcia Cabrera contó en LV 19 Radio Nacional Malargüe: “En este momento no tenemos el servicio de la trafic de discapacidad que lleva a nuestros niños a la escuela”.

“Me comuniqué con la oficina de discapacidad y me dijeron que han realizado los reclamos, pero que desde servicios públicos no le dan respuestas, les dicen que no tienen repuesto, después que no tienen presupuesto”, detalló Marcia.

Comentó que desde hace tiempo están con esta situación y que se pasan la ´pelota´ unos a otros, pero que siempre quedan en el medio los niños que no están pudiendo asistir a la escuela.

Por otro lado, mencionó en diálogo con Radio Malargüe: “Desde el colectivo de personas con discapacidad y sus familia elevamos una nota al Concejo Deliberante, ya que además de que nos dicen que está rota la movilidad, hemos visto que la usan para el traslado de personas particulares, de herramientas, mercadería y cuando sucede esto, nadie nos da una solución”.

En diálogo con Edilia Chiliguay, coordinadora de discapacidad del municipio, explicó en la entrevista con LV 19: “Todo lo que tiene que ver con transporte y cómo se maneja, está a cargo de Luis López. Desde la oficina enviamos el recorrido y la distribución de las personas con discapacidad, pero desde ese momento no tenemos registro de la trafic, desconocemos para qué es utilizada”.

Edilia remarcó que también han pedido conocer cómo se maneja el vehículo y para qué otras cosas es utilizada, cuando es una movilidad destinada a las personas con discapacidad.