Se pagarán parte de los sueldos municipales en El Quebrachal

“Desde Hacienda de la Provincia me dijeron que entre hoy y mañana nos transfieren la co participación. Si es así pagamos parte de los sueldos que debemos. El paro es político, lo fogonean el Senador García y su hermano Nardo que fue electo concejal. Ahora están protestando en la delegación de Gaona. No hay corte de ruta”, Raúl Ríos, Sec. de Hacienda del Municipio del Quebrachal.

DESCARGAR

PROGRAMA: El Despertador Nacional

CONDUCE: Coco Reyes

LOCUCIÓN: Lizzi Quintar

DEPORTES: Fernanda Navarro

PRODUCCIÓN Y WEB: Josefina Adrover

DÍAS DE EMISIÓN: De lunes a viernes de 7 a 9 hs.