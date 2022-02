Se oculta la problemática de la droga en Mendoza

DESCARGAR

Durante su participación en el programa Muchas Gracias, la doctora Elena Quintero analizó la problemática del narcotráfico en Mendoza, que afirmó “es mayor de lo que la gente cree. Un gran porcentaje de niños y adolescentes que ingresan en el sistema penal juvenil tiene consumos problemáticos. Desde los 8 años ya comienzan las situaciones de consumo de sustancias adictivas. Por otra parte, no existen espacios de asistencia, a pesar de que Unicef hizo aportes para crear un centro de atención y no se ha realizado”.

El mundo del narcotráfico se trata de un entramado muy complejo que generalmente se inicia con un llamado anónimo de denuncia de venta. “Luego un juez federal y el fiscal en turno inicia una investigación y se determinan los allanamientos, se detiene a las personas y se la envía al Complejo Penitenciario Federal Nro 6 que está colapsado de gente que participa del narcomenudeo”, reveló la abogada

"Nunca estuvo en agenda la gran cantidad de chicos que están bajo consumo" afirmó Quintero y continuó: “Nadie asume una responsabilidad. Nadie dice “es verdad, no hay un centro de rehabilitación. El sistema de responsabilidad juvenil, es la antesala al servicio penitenciario. El Estado está ausente, entonces tiene la obligación de nivelar para arriba”.

Finalmente dijo que en las investigaciones por narcotráfico no se involucra a todas las personas sospechosas. “Por ejemplo de 5 personas se avanza sobre 2 y no se investiga a las otras 3, y no sabemos por qué. Me parece que tenemos que darnos el debate del narcotráfico desde otra mirada”.