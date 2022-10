El secretario general de AMET y de la Coordinadora de Gremios Docentes se refirió a las medidas económicas anunciadas en el día de hoy para el sector: “ todo es positivo, pero si uno dice me satisface y no porque venimos de una historia difícil. Ahora no podemos decir que nos están hundiendo cada vez más, se nota que hay un esfuerzo por parte del Estado en cambiar las cosas que le pedimos desde hace tiempo. Este es un esfuerzo grande porque estamos hablando de un porcentaje importante, y además sumarle la cuestión del transporte, es agua en el desierto para nosotros”, remarcó.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

AIRE DE MAÑANA

SILVIA VILLAVICENCIO-NÉSTOR GUEVARA

LUNES A VIERNES – 9 A 12