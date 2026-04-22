El proyecto de reforma a la ley de salud mental comenzó a generar debate en el ámbito parlamentario, al ser considerado una de las iniciativas clave que se discutirán durante el año.

Sabrina Ajmechet, diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires (La Libertad Avanza), dialogó con Nico Yacoy en Primer Round y destacó la relevancia del proyecto enviado por el Gobierno, al señalar su impacto en el sistema de atención y en las políticas públicas.

"Se necesita reformar la ley de salud mental, no cuida absolutamente a nadie, ni a los que más lo necesitan", subrayó.

En ese sentido, sostuvo que "en la actual ley solo se puede hacer algo si la persona esta en un brote severo, pero ante todos los diferentes signos que pueden ir apareciendo y preocupar a la familia y la pueden llevar a pedir ayuda, no hay nada para hacerlo".

Tras subrayar que el actual método es "abandónico y perverso", dijo que "en la nueva ley de salud mental el psiquiatra vuelve a estar en el medio de la escena cuando hablamos de salud mental".

"El psiquiatra va a evaluar la situación y no habrá que llegar a una situación de riesgo para la vida propia o de un tercero para que se pueda hacer algo", resaltó.

La iniciativa busca introducir modificaciones en la normativa vigente, con el objetivo de actualizar criterios de atención, fortalecer dispositivos de tratamiento y mejorar la respuesta del sistema de salud frente a distintas problemáticas.

El debate sobre la ley se da en un contexto de creciente demanda de servicios de salud mental, tanto en el sector público como privado.