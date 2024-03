Se levantó el paro de transporte para hoy, se esperan las audiencias

La palabra de Ivan Piñeyro, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor, "si no hay aporte nacional o provincial las empresas se empiezan a caer", señaló.

Ayer se informó que a raíz de la "intervención de las autoridades locales", el servicio de transporte de prestará con normalidad en la provincia.

De esta manera queda sin efecto el paro que había anunciado la UTA la semana pasada que iba a afectar el servicio urbano e interurbano en el territorio sanluiseño.

"Hay una situación crítica en el transporte, las distancias a tener en cuenta, son importantes, que no puede afrontar el usuario", aclaró.

Este jueves habrá reunión en la mañana en Relaciones Laborales y a la tarde con los empresarios.

"La variable del combustible, del salario es mucha, no queremos perder poder adquisitivo, cuando el usuario es el mismo" puntualizó el gremialista.

