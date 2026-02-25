Se lanza la campaña nacional de vacunación antigripal

En un contexto marcado por el aumento de los virus debido a las bajas tasas de vacunación, el Gobierno adelantó la campaña antigripal y dio inicio a la distribución de las dosis en las provincias. Las dosis estarán disponibles desde el 11 de marzo.

El responsable de Hospitales del Ministerio de Salud de la Nación, Diego Masaragian, en diálogo con Segundo Round, dijo que "el aumento de la circulación de la nueva variante de influenza en el país – el virus H3N2- anticipó la compra y distribución de las vacunas contra la gripe".

Masaragian, además, sostuvo que "cada ciclo de los virus respiratorios se viene adelantando. Y la idea es que cuando llegue el pico estacional tengamos a nuestra población mayoritariamente vacunada y de esa manera no se satura el sistema sanitario nacional".

En los próximos días, las 24 jurisdicciones recibirán 795.760 dosis correspondientes a la vacuna antigripal adyuvantada (aTIV) y a la vacuna antigripal para adultos.

En la misma línea, el ministerio detalló en un comunicado que "el resto de las entregas ya se encuentran programadas a fin de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires puedan realizar la distribución interna necesaria".

El Ministerio de Salud indicó que según el informe epidemiológico nacional, en los tres últimos años la población pediátrica (niñas y niños de 6 a 24 meses) lideró la baja en la cobertura de vacunación antigripal: menos del 70% completó el esquema de dos dosis. Le siguen las personas mayores de 65 años, con porcentajes que oscilaron entre el 41,6% y el 42,2%.