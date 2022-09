Se jugó parcialmente la séptima fecha de la Liga Municipal de Voley

Debido a las condiciones climáticas se disputaron sólo cuatro partidos de la 7° fecha de la Liga Municipal de Vóley de El Bolsón. Los equipos femeninos de Esquel no pudieron ser de la partida, aunque se jugó un partido entre Lala Gym (3) y Belgrano (2). En el Polideportivo de nuestra ciudad en tanto las Sub 21 vencieron a Mallín 3 a 0 y Las libres de El Bolsón ganaron sus dos partidos, ante Sub 18 3 a 0 y las Maxi 3 a 1.

Maxis El Bolsón

Libres El Bolsón

"Las voces del Deporte" dialogó con el entrenador y parte de la organización de la Liga, Nicolás Cinnante.