Se juega en la Bombonera con Venezuela

Por Agustin Domper

Después de varios días de incertidumbre y el pedido formal ante FIFA, se confirmó que la Albiceleste jugará su último partido como local por las Eliminatorias en la cancha de Boca, el 25 de marzo.

La lista preliminar de la Selección Argentina para la próxima fecha FIFA tiene siete jugadores menores de 20 años que juegan en Europa, pero la mayoría todavía no debutó en primera. De esta manera, más allá de que Lionel Scaloni pueda evaluarlos en algún entrenamiento con Lionel Messi y compañía, Javier Mascherano -flamante entrenador del Sub 20- tendrá la posibilidad de entrenarlos con el resto de los chicos que empezaron hace algunas semanas el proceso con el Jefecito. Si no es en fecha FIFA, es imposible que el Sub 20 tenga a los futbolistas que juegan en Europa.

La intención de la AFA es que el Sub 20 juegue algún amistoso en esta fecha FIFA y los siete convocados de la lista de la Mayor podrían sumar minutos allí con la Albiceleste bajo la mirada de Mascherano. Además, seguramente haya alguna práctica formal de fútbol entre la juvenil y la mayor, donde también Scaloni podrá evaluarlos mejor de cerca a los chicos. Es clave en esta situación que son juveniles observados para integrar la Selección española en casa de optar por jugar en el pais del viejo continente.

Quiénes son los juveniles que incluyó Scaloni en la lista de la Selección Argentina

Luka Romero: 17 años y juega en Lazio (ya jugó en el Sub 15) Matías Soulé: 18 años y juega en Juventus (ya había sido convocado) Franco Carboni: 18 años y juega en Inter de Milan Valentín Carboni: 17 años y juega en Inter de Milan Alejandro Garnacho: 17 años y juega en Manchester United Nicolás Paz: 17 años y juega en Real Madrid Tiago Geralnik: 18 años y juega en Villarreal

Además tendrán una chance de mostrarse Gio Simeone, Lucas Boye y Alexis Mc Allister para tratar de meterse en la lista del Mundial a Qatar 2022 donde ya tienen su lugar casi 20 jugadores. Este numero sale de la base del Campeón de América el año pasado en Brasil.