Se habilitó el registro opcional de tarjetas para pagar tarifas menores

Los usuarios de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán tiempo hasta el próximo 1 de abril de registrar su tarjeta SUBE a través de un portal web, si no lo hicieron previamente.

Si no realizan el trámite, deberán pagar una tarifa “sin nominalizar” más elevada que, a febrero, partirá de $ 430 para los colectivos (un 59% más del boleto inicial de $ 270) y de $ 260 para los trenes (100% más que la tarifa de $ 130).

Tampoco podrán gozar de los descuentos para combinaciones de Red Sube.

La obligación del registro es un primer paso para que el Estado avance en otorgar directamente los subsidios al usuario en lugar de las empresas concesionarias.

En ese sentido, el cuadro tarifario, publicado en un anexo en la Resolución 1/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial, señala que esta individualización busca “generar mejores prácticas en el uso de la SUBE y desarrollar herramientas que permitan brindar trazabilidad a la aplicación de los recursos públicos”.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, sostuvo hoy en su habitual conferencia de prensa que el Gobierno buscará que el subsidio "llegue sólo al que lo necesita".

Por ese motivo -indicó- "se hace hincapié en la sube nominada", es decir que la tarjeta esté identificada.

"La que no lo esté, no tendrá subsidio porque no podemos identificar la necesidad de las personas", señaló, pese a que la tarifa para tarjetas sin nominar, en un principio, seguirá contando con subsidios según el cuadro tarifario publicado.

En el caso de no haber registrado previamente la tarjeta, el usuario deberá ingresar a argentina.gob.ar/sube.

Allí, en la portada, tendrán que clickear en el botón “registrala”.

En la siguiente pantalla, deberán ingresar los 16 números de la tarjeta (presentes en el frente del plástico), el número de documento, género y correo electrónico; y luego clickear en “continuar”.

Luego, los usuarios deberán completar el formulario con el número de trámite de once cifras del DNI (situado en la parte frontal o dorsal, según el modelo), número de teléfono celular y número de teléfono fijo.

Por último, en la tercera pantalla se deberá generar una clave numérica de cuatro dígitos.

Completado el formulario, se recibirá un mail en la casilla de correo electrónico para validar la cuenta y finalizar el registro de la tarjeta.

Más allá del beneficio de no tener que pagar una tarifa superior, quienes registren su tarjeta podrán ingresar en argentina.gob.ar/sube con el DNI y la clave generada para poder consultar el historial personal de viajes y descuentos obtenidos.

Del mismo modo, podrán denunciar puntos SUBE en el caso de que realicen cobros adicionales al comprarla o recargarla, y recuperar el saldo si se pierde o se rompe la tarjeta.

Otra alternativa para registrar la tarjeta es llamar al 0800-777-SUBE (7823) opción 3 o acercarse a los centros de atención SUBE que se pueden verificar en tarjetasube.sube.gob.ar/SubeWeb/WebForms/admin/Views/mapa-sube.aspx?id=3.

También se puede registrar la tarjeta en el celular a través de la app SUBE, disponible para sistemas operativos iOS y Android.