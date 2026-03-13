Se generarán 16.150 millones de dólares de inversiones a partir del Argentina Week

Tras una exitosa semana en la que se le mostró a Estados Unidos y al mundo el potencial de crecimiento de la Argentina, el Gobierno informó algunos de los resultados alcanzados.

Mercado Libre va a invertir 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística en el país, lo que implica la creación de 1.900 empleos directos. La empresa facilita las ventas de 2,7 millones de PyMEs y emprendedores argentinos.

Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta para industrializar líquidos de gas natural. Se trata de la inversión más grande de los últimos 25 años para un desarrollo de estas características. A partir de la obra se crearán 4.000 puestos de trabajo directos, 15.000 empleos indirectos y se generarán exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.

Gracias a la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que a partir del Decreto 168/2026 incluye a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, Pampa Energía solicitó adherirse al régimen con una inversión de más de 4.500 millones de dólares destinada a la exploración y producción de petróleo no convencional. Gracias a este desembolso se podrán realizar 100 pozos adicionales, acelerando y eficientizando la producción.

La minera First Quantum Minerals consolida su presencia en la Argentina con una inversión estimada de 5.250 millones de dólares en el proyecto de cobre Taca Taca, en la provincia de Salta. Durante su construcción se proyectan 4.000 nuevos puestos de trabajo y, durante la etapa operativa, se incorporarán 2.000 empleos directos.