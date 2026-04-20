Se expande el modelo de franquicias y da el salto a la pantalla

El sistema de franquicias crece a doble dígito y se consolida como una de las alternativas de inversión más dinámicas; y, en este contexto, se estrena una miniserie basada en historias reales que refleja el fenómeno desde adentro.

Con un crecimiento sostenido de 15% anual y proyecciones que lo ubican cerca de 20% en 2026, más inversores -especialmente pequeños y medianos ahorristas- encuentran en este formato una alternativa para ingresar a la economía real con menor nivel de riesgo.

A diferencia de los negocios independientes, las franquicias permiten operar con modelos ya validados, mejores condiciones de compra y estructuras de soporte que optimizan la gestión.

En paralelo a este crecimiento, el fenómeno comienza a trascender el plano económico para instalarse también en la cultura emprendedora.

Así en abril -mes en el que se celebra el Día Mundial del Emprendimiento o el Emprendedor- se estrena “Franquicieros”, miniserie centrada en el universo de las franquicias.

Se trata de una comedia romántica de ocho capítulos de 30 minutos, disponible en Amazon Prime, que retrata -a partir de historias reales- las decisiones, tensiones y oportunidades que atraviesan quienes apuestan por este modelo de negocio.

Con un elenco integrado por Nazareno Casero, Lola Berthet, Alberto Ajaka y Jero Freixas, la producción pone el foco en el detrás de escena de marcas en expansión en mercados como Argentina, Chile y Brasil.

“Las franquicias no sólo están creciendo: están redefiniendo la forma de emprender; y cuando un fenómeno económico empieza a tener este nivel de desarrollo, también aparecen historias que lo reflejan”, señala Daniel Arce, socio fundador de Franquicias Que Crecen, aceleradora de franquicias.

Y agrega: “Estas historias reflejan algo que vemos todos los días: las decisiones, las frustraciones, los aciertos de miles de emprendedores en Argentina y en la región”.

“La serie está basada en hechos reales, en situaciones que pasan, y creo que por eso muchos se van a sentir identificados. Es la primera vez que se hace algo así a nivel mundial, y para nosotros es una forma distinta de mostrar ese corazón emprendedor que tenemos, especialmente en Argentina”, concluyó.