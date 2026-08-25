Se estrenó la serie de Moria Casán

En la emisión en español de RAE, conducida por Juan Sixto, repasamos la vida y trayectoria de Moria Casán a partir del estreno de la serie de ficción «Moria» en Netflix.

La producción, dirigida por Javier Van de Couter, recorre distintas etapas de la carrera de una de las figuras más reconocibles de la cultura popular argentina, desde sus comienzos en el teatro de revista hasta su consolidación en el cine, la televisión y los escenarios.

Interpretada en diferentes momentos por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, la serie propone una mirada particular sobre la construcción del personaje público y el mito de Moria.

En el programa repasamos su trayectoria artística, su capacidad de reinvención y la influencia que ejerció durante más de cinco décadas en el espectáculo argentino.