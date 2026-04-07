Se estrenó en la TV Pública “Topa, un Mundo de Colores”

"Topa, un mundo de colores" es el nuevo programa infantil de Diego Topa estrenado en la Televisión Pública argentina en abril de 2026, marcando su debut en este canal tras años de éxito internacional.

La propuesta busca alejarse de la "adultización" infantil para ofrecer un espacio seguro y educativo pensado para toda la familia, con emisiones los sábados y domingos a las 11:00 hs. Según el propio animador, este proyecto representa un "sueño cumplido" al poder formar parte de la pantalla donde creció viendo a sus propios ídolos.

El actor, presentador infantil y cantante, Diego Topa, en diálogo con 100% Nora, dijo que "es un espacio de encuentro que acompaña a las familias en lo cotidiano, promoviendo valores como la empatía, la amistad y la imaginación a través de contenido lúdico, entretenido y educativo. Combina música, baile, cuentos y juegos".