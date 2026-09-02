TEATRO DE BUENOS AIRES

02/09/2026

Se estrena "Como un aire de ilusión"

El actor Fabián Guzmán visitó los estudios de la RAE, donde conversó con Juan Sixto, conductor de la Emisión en español de Radiodifusión Argentina al Exterior, sobre su presente artístico y el estreno de Como un aire de ilusión , que llegará al escenario de Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027, el sábado 5 de septiembre a las 17:30.

La obra, escrita y dirigida por Fernando Zabala y protagonizada por Fabián Guzmán y Mónica Stricker, propone un paisaje de sueños, ilusiones y recuerdos, atravesado por dos pasiones que se entrelazan profundamente: el circo y la familia. Con una mirada cargada de nostalgia, la historia recupera el universo de las viejas compañías circenses y las emociones que permanecen en la memoria.

Durante la entrevista, Guzmán compartió detalles de su trayectoria y de este nuevo desafío teatral.