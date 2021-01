Se están ejecutando planes de obras para La Quiaca

El ingeniero Pablo Aguilar conversó con #LaRadioPública y comentó a cerca de los proyectos de obras que se están aplicando en la ciudad: “estamos esperando los desembolsos de ‘Argentina Hace’ pertenece al plan ‘Municipios de pie’ para poder trabajar en el plan ecológico. Al día de hoy estamos trabajando con el perfilado de las calles zona oeste, hicimos el trabajo en la zona este de la ciudad y después pasamos al sector de ruta 5.

Estamos trabando en el camping del CEAR, tenemos allí la fábrica de adoquines, también estamos trabajando con la obra del CDI en Sansana y el bacheo de la ciudad. En infraestructura hemos concluido en la red de agua de tres barrios en Jerusalén, barrio La Cruz y Luca Arias, tenemos programado para la próxima semana la ampliación de la red para el barrio Santa Ana y posteriormente el barrio Jesús Olmedo.

Estamos cambiando la iluminación de algunas avenidas para reducir el costo de iluminación del municipio cambiar a led, estamos trabajando en alumbrado público para los barrios que no cuentan con ello estamos trabajando conjuntamente con ellos brindando solución a lo que nos piden. Tenemos una constante comunicación porque ellos están dentro del programa ERES estamos con la recuperación de espacios verdes para poder llegar a todos los parques por eso teníamos la campaña de tapitas para el parque del barrio San Cayetano se le entrego el material con el cual vamos a trabajar ellos ponen un porcentaje y nosotros otro.

Tenemos un pedido del barrio Santa Teresita y un compromiso para comenzar con las obras en el barrio Néstor Kirchner de un espacio verde. En el caso de limpieza urbana estamos reciclando y pintando los carritos entregamos seis ahora vamos a condicionar otros seis para acompañar al personal y que se sientan cómodos trabajando. Tenemos varias avenidas programadas para iluminación con lámparas de sodio que nos va a permitir recuperarlas y atender los reclamos públicos debido a las tormentas, queremos llegar a calles que no cuentan con alumbrado público para brindar seguridad.

El perfilado se está realizando en todas las calles de tierra, en el sector oeste se está trabajando desde la semana pasada y vamos a ir para todos los barrios de ruta 5. Estamos viendo el tema del basural, no dejamos de atender esa urgencia que tiene la ciudad porque no tenemos un tratamiento responsable de la basura, estamos viendo a partir del programa ecológico que tenemos abrir puertas para el mejor tratamiento de la basura, apunta a disminuir los residuos sólidos urbanos porque al día de hoy tenemos un cálculo de que por persona se produce más de un kilo de basura eso genera un volumen y con espacio no contamos es necesario el reciclado y poder disminuir el volumen y controlar. Esto nace a partir de la concientización y reutilización de los materiales como los plásticos, por eso tenemos el programa Eco Puna para obtener máquinas de trituración de plástico y con ellas fabricar no solo adoquines si no también bloques alivianados que no son de uso vial si no de uso para los parques también tenemos los paneles de plástico hay varias opciones para poder reutilizar y reciclar en la contaminación de la ciudad.

Es un compromiso de esta gestión llegar a todos los barrios con los servicios básicos, estamos tratando de dar solución a la red de agua un trabajo conjunto con los vecinos y la empresa prestadora de agua potable, hemos concluido con Jerusalén, Luca Arias que era complicado por el tema del suelo era todo laja y barrio la cruz hemos concluido el día de ayer.

Hemos planificado con el barrio Santa Ana el día miércoles 20 inicia con un perfilado de las calles se hizo anteriormente una apertura de las calles San Juan al final.

El tratamiento de líquidos cloacales no puede ser sustentado por el municipio ni por provincia tiene que ser por el Ente nacional de obras hídricas y saneamiento, el proyecto está presentado, va a depender de los fondos de Nación estamos hablando de 800 millones. Estuvimos entregando herramientas al sector de carpintería, al sector de soldadores ahora llegaron herramientas para el sector de obras públicas, estamos solicitando el pedido de elementos de seguridad los cascos, arnés. En el área motorizada estamos refuncionalizando algunos vehículos el camión de electricidad era un problema lo enviamos a Jujuy, se pudo recuperar una camioneta una F100 que estaba abandonada en el municipio y queremos poner en condiciones los vehículos de recolección porque el mantenimiento es costo pareciera que nunca se hizo un mantenimiento adecuado, así como también a todos los vehículos que son necesarios en las tareas diarias del municipio. Invitamos a los centros vecinales a trabajar con nosotros, estamos a disposición del vecino.”