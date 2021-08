“Se está vulnerando el derecho a jugar de mi hija”

Emma tiene 12 años, y juega desde pequeña en el club de Guaminí, Deportivo Empleados de Comercio. El club insistió en la posibilidad de ficharla para que pueda jugar en la Liga Regional de Coronel Suarez, pero desde la Liga fundamentaron que AFA no incluye en sus reglamento el fútbol mixto, por lo que no pudo ser fichada. En Todo en juego charlamos con su madre sobre la situación de Emma y las acciones que están llevando adelante para que pueda competir junto con sus compañeros. “A nosotros nos parece injusto. Algunas familias se quedan con ese no, lo naturalizan, esta muy instalado, muy naturalizado, no ven que está mal, que se está vulnerando el derecho de jugar de su hija”.

https://www.instagram.com/dejenjugaraemma/

