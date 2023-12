La economista y coordinadora de la carrera de Economía de la Universidad Nacional del Comahue, Laura Lamfre en diálogo con Es Ahora analizó las medidas anunciadas por el ministro de economía, Luís “Toto” Caputo, sostuvo que “Hay un diagnóstico bastante errado de la situación que se plantea y la promesa de campaña que el ajuste lo iba a pagar la casta en realidad está siendo completamente diferente y se está favoreciendo la casta en detrimento de los trabajadores y jubilados en particular.”

“Estas políticas terminan haciendo una acelerada de la inflación y desconociendo las causas, porque en realidad como fue planteado el anuncio, la única causa que se reconoce es el déficit fiscal, que es el peor de los males según el ministro Caputo, y que en realidad ese déficit fiscal es la causa monetaria de la inflación, que es la mirada bien ortodoxa neoliberal.”

“Nosotros entendemos que la inflación es multicausal y lo hemos visto de hecho, la mejor demostración en las semanas previas a la asunción del nuevo presidente, hemos visto una escalada de precios fenomenal que estaban relacionadas con la quita de regulaciones a los precios en general. Los precios de los alimentos, que están principalmente por empresas que tienen estructuras oligopólicas, son muy poquitos y pueden definir precios, han generado un aumento de precios desorbitante sin ninguna causa ni monetaria ni de estructura de costos, porque sin que se haya movido el dólar antes de esta devaluación, en la semana previa a estos anuncios ha habido aumentos de precios muy importantes. Entonces no podemos desconocer la multicausalidad que tiene la inflación.”

“Lo que está pasando y lo vamos a ver lamentablemente en los próximos meses es una redistribución del ingreso completamente regresiva en detrimento de los trabajadores y en favor de los formadores de precios y las grandes corporaciones."

"Va a haber un traspaso de aquello que podría ser apropiado por los trabajadores que ya han sufrido una gran pérdida del poder adquisitivo en los últimos años, primero con el gobierno de Macri muy fuertemente, pero también en último gobierno han sufrido pérdida y ésto es un batacazo final al salario real de los trabajadores, como se está planteando, sobre todo con el tema de las jubilaciones, que es el grupo más vulnerable que creo que es el que va a sufrir más las consecuencias de éstas políticas, porque también se está por quitar los aumentos a las jubilaciones y van a empezar a ser definidas por el presidente por decreto.”

“Es un cóctel bastante conocido, son las políticas bien de corte ortodoxo que se proponen siempre desde la mirada del FMI, que salió rápidamente a festejar este paquete de políticas.”

“La gente va a seguir con problemas de ingresos, va a ser peor esa situación, pero también va a haber mucha gente que no tenga trabajo, porque ya estamos viendo tanto en la obra pública, con las constructoras, este el freno de la actividad económica que es la estanflación, inflación con bajos niveles de actividad van a generar una cesantía de puestos de trabajo, porque las empresas no van a requerir esos puestos porque no van a tener qué producir.”