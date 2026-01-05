"Se esperaba un ataque sobre facilidades sospechadas de ser centro de producción de droga, pero la sorpresa fue la captura de Maduro"

El analista de política internacional Ignacio Labaqui en diálogo con el equipo de Creer o Reventar por Radio Nacional hizo un análisis sobre las noticias del fin de semana con la intervención militar directa de Estados Unidos en Venezuela y la captura Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

"Era esperable que Estados Unidos utilizara el poder militar con Venezuela, más allá de los bombardeos a los supuestos barcos que trasladaban droga. Porque uno no concentra semejante despliegue de fuerzas en el Caribe para simplemente ir detrás de lanchitas. O para imponer un bloqueo", expresó. Y agregó: "Se esperaba un ataque sobre facilidades que estuvoeran sospechadas de ser centro de producción de drogas pero no la captura de Maduro, eso ya es más sorprendente".