Se espera la tormenta de Santa Rosa para el fin de semana con lluvias fuertes en el AMBA

La última semana de agosto se presentará con buen tiempo y ascenso de temperaturas en gran parte del país, pero hacia el sábado crece la expectativa por la tradicional tormenta de Santa Rosa.

Cada 30 de agosto se celebra el día de Santa Rosa de Lima y, según la creencia popular, alrededor de esta fecha hay que esperar una tormenta intensa.

Este año se dará la particularidad de que las precipitaciones llegarán el mismo sábado 30 por el desarrollo de un nuevo centro de baja presión, llamado ciclogénesis, sobre el Litoral.

Se prevé que este sistema se desplace hacia el sudeste durante el fin de semana, con probables lluvias y tormentas en gran parte del centro del país y la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que, más allá de la creencia popular, es frecuente la generación de tormentas en esta época en el centro y noreste argentino por la transición entre el invierno y la primavera.