Se entregó la adolescente atrincherada con un arma en una escuela de Mendoza

La policía de Mendoza logró esta tarde controlar la situación, después de más de cinco horas en que la adolescente de 14 años, que disparó dos veces, permaneciera atrincherada en la escuela Marcelino Blanco, en el departamento de La Paz.

La joven, que entregó el arma, estaba ahora acompañada por su padre y fue trasladada en una ambulancia hacia un centro de salud, donde se le realizarán controles médicos.

Había ingresado armada con una pistola 9 milímetros al colegio, después del primer recreo, amenazó a sus compañeros y permaneció en el patio del establecimiento.

Las autoridades del colegio llamaron a la policía, que logró evacuar a todos los estudiantes e inició un operativo para disuadir a la joven para que deponga su actitud y se entregue.

En ese contexto, varios alumnos fueron atendidos por nerviosismo y pánico.

Allegados indicaron que la menor, hija de un comisario, habría sido víctima de bullying durante la semana.

El gobierno provincial había pedido a la población y medios de comunicación no acercarse al colegio, donde trabajó un comité de crisis.

En el hecho intervino la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier, que estuvo en el lugar negociando con la adolescente para que se entregara.

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la periodista Fabiana Lucero que es madre de otro alumno de la escuela.

“Aparentemente viene sufriendo bullying desde hace mucho tiempo”, dijo Lucero, “fue un momento totalmente desgarrador para todo el mundo en un pueblo como el nuestro”.

También, Nunca es tarde, conversó con el intendente del departamento mendocino La Paz, Fernando Ubieta, quien destacó “el final feliz” de este episodio.

“Fue una situación difícil y caótica, fueron las peores horas de mi vida”, reconoció, “nos tomó por sorpresa a todos”.

Al mismo tiempo, valoró que no se registraran heridos y que ahora el trabajo se enfoca en “recuperar a la menor, que está siendo atendida y tratada por especialistas”.

La Psicóloga Clínica, Fundadora y directora del Centro Terapéutico Integral – CTI, Débora Pedace reflexionó sobre el bullying y el acoso escolar como fenómenos extremos.

“Está situación fuerte nos convoca a repensar cómo acompañamos a los jóvenes”, advirtió y destacó la necesidad de “estar atentos a señales de alarma y mostrar disponibilidad emocional”.

"Aliarnos con nuestros hijos y escuchar", remarcó.

Por otro lado, analizó el “desamparo” que provoca “cuando el tipo de violencia proviene de los adultos y “genera mucho dolor en la persona que lo padece”.