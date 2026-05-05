Se emitió el primer certificado para la exportación de miel a Europa

Así lo informó el canciller Pablo Quirno antes de la gira que emprende junto al presidente Javier Milei a los Estados Unidos.

"Recibimos la excelente e histórica noticia que hoy se emitió el primer certificado que viabiliza el uso de cuotas otorgadas por la UE al Mercosur", sostuvo.

Quirno precisó que la primera certificación para Argentina es una exportación de Miel desde Concordia, Entre Ríos, hacia Europa.

Lo que hasta el 30 de abril ingresaba con un arancel de 17,3%, partió hacia el mercado europeo con un arancel del 0%, indicó Quirno.

Y expresó: "más exportaciones, más producción, más empleo para las provincias. El Acuerdo MERCOSUR - UE es una realidad federal y está en marcha".

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Stuzenegger, celebró la medida y felicitó al canciller y al Presidente.

"Argentina abrió su economía en 6 meses más q en 40 años. Grande Pablo Quirno y Javier Milei".

"Que nuestra 1ra exportación a UE en el nuevo marco sea de miel es para marcar por ser una industria a la que hace poco le sacamos también la obligación de hacer trámites en el INTI", observó.