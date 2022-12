Se edita en formato CD el primer disco de Suéter

Ediciones Insolubles presenta la edición en formato CD el primer disco de Suéter, originalmente lanzado en 1982. Sospechosamente Light dialogó con Miguel Zavaleta, cantante y fundador del grupo, quien recordó el proceso de creación del álbum. "Cada vez que me iba en tren a Castelar para grabar era una aventura", señaló. Por aquellos años, "estaba muy entusiasmado; es un error creérsela, pero es un combustible también".

El emblemático músico argentino reconoció que "oigo azorado" las canciones que integraron el disco y "no recuerdo cómo las hacía". En cuanto a las letras, aseguró que "el contexto que más influyó es en el que yo nací: los sentimientos que te acompañan se forjan en los primeros años de tu vida, y a la larga, las canciones responden a esas emociones".

Además, Zavaleta contó que a la par de La Titanic (grupo que versiona clásicos de rock mundial), "estoy juntando Suéter para hacer especialmente el primer disco, con Samalea, Minissale y Juan del Barrio". "En el rock, la cosa no puede ser fría. Si no hay una buena onda entre los que tocan, no tiene sentido", concluyó.