Se duplican las exportaciones argentinas de girasol con molienda histórica

La cadena del girasol argentino muestra una solidez extraordinaria, con un dinamismo exportador inédito y un ritmo de procesamiento récord, destacó la Asociación Argentina de Girasol (Asagir) en su Informe de Coyuntura de julio.

Según datos del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), el complejo girasol exportó durante el período enero-mayo de 2026 la suma de US$ 1.674,1 millones, lo que representa una suba interanual de 126,1%.

El sector ya representa 7,6% de las ventas externas totales del agro, superando el crecimiento promedio del total agroindustrial, que se ubicó en 17,1%.

El dinamismo de la industria local queda en evidencia con los datos de molienda: en marzo de 2026 se registró un récord histórico mensual de 565.000 toneladas procesadas.

En el acumulado enero-mayo, el crushing de girasol alcanzó las 2,322 millones de toneladas, marcando un incremento interanual de 32,8%.

Asimismo, los datos oficiales de la Secretaría de Agricultura muestran un firme ritmo de comercialización.

Al 1 de julio, las compras de girasol de la campaña local 2024/25 suman 3,94 millones de toneladas (38% más que a igual fecha del ciclo previo).

En tanto, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) proyecta que la producción argentina crecerá de 7,4 millones de toneladas (ciclo 2025/26) a 8,0 millones para el ciclo 2026/27, marcando una suba de 8,1%.

Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó 6,6 millones de toneladas para la campaña 2025/26, 800.000 por debajo del número que maneja el organismo estadounidense.

El Informe repasó las cotizaciones vigentes informadas por los mercados y las principales bolsas, remarcando un escenario de valores atractivos, pero con tendencia a la moderación futura por el incremento de stocks.