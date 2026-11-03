Se duplica la cantidad de empresas argentinas en feria china CIIE

Una delegación de 32 empresas argentinas, más del doble de participantes que en la edición anterior, expondrá sus productos en China International Import Expo (CIIE), la feria que convoca en la ciudad de Shanghái a compradores y exportadores de todo el mundo.

Tal como se hizo en la primera edición de CIIE, en 2018, PromArgentina acompañará a empresas argentinas exportadoras de vino, carne bovina, yerba mate, golosinas, pescados, cereales, granos, dulces y suplementos dietéticos, entre otros productos.

En 2025, PromArgentina había apoyado la presencia de 14 compañías nacionales a China.

En esta edición, que se llevará adelante del 5 al 10 de noviembre próximo, las 32 empresas argentinas estarán alojadas en un pabellón de 240 m2 dispuesto por PromArgentina, en el National Convention & Exhibition Center de Shanghái.

CIIE es considerada la exposición multisectorial más importante de Asia y una oportunidad fundamental para generar negocios con proveedores internacionales.

La presencia en esta feria abre a las empresas argentinas la posibilidad de insertarse en un mercado conformado por más de 1.400 millones de potenciales consumidores.

En CIIE, Marca País Argentina coordinará el pabellón institucional de 132 m² con actividades de promoción comercial, turística, cultural y deportiva.

Allí, un chef cocinará carne y langostinos argentinos en vivo. La propuesta busca acercar al público la calidad y el sabor de estos productos nacionales.

Además, el stand contará con un espacio promocional donde distintas empresas argentinas presentarán sus productos y harán degustaciones de vinos, carne y yerba mate, entre otros.

En la feria china, por su parte, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) contará con un stand propio que albergará a 14 frigoríficos, algunos de los cuales formaron parte en lo que va de 2026 de las acciones de promoción enmarcadas en Argentina B2B Week, la estrategia de promoción comercial creada por PromArgentina.

Bajo ese formato se llevaron adelante entre mayo y octubre último dos ediciones de la Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, que abarcó seis ciudades del país norteamericano, y la Semana de la Carne Argentina en Israel.