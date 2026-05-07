Se disparan más de 52% las ventas de motos en abril

Según la Cámara de Fabricantes de Motovehículos, los patentamientos durante el cuarto mes del año alcanzaron las 81.718 unidades.

Esto representa un crecimiento interanual de 52% frente a las 53.724 unidades registradas en el mismo mes de 2025 y un crecimiento de 2,84% con respecto a marzo.

En tanto, el acumulado del primer cuatrimestre ya superó la barrera de las 300.000 unidades, logrando una base sólida para las proyecciones anuales.

Este crecimiento es “el reflejo de una industria que invierte y produce para ofrecer soluciones de movilidad reales", reflexionó Federico Vacas, presidente de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos.

Del total de las 81.718 motos patentadas en abril, 79.369 unidades fueron de producción nacional y 2.349 unidades fueron modelos importados.

El análisis detallado de los patentamientos refleja que el mercado sigue concentrado en los segmentos de media y media-baja cilindrada.

Los modelos de entre 101 y 250 cc lideraron las preferencias del público, acumulando 75.390 unidades.

Por detrás se ubicaron las motos de 251-500cc con 3797 unidades y las de 501-800 cc con 1.418 unidades.

En cuanto a las categorías, el formato CUB Underbone fue el más vendido con 50.036 patentamientos; tipo de moto valorada por su bajo costo de adquisición y facilidad de uso.

El podio lo completaron las categorías Street (15.165 unidades) y ON OFF (12.667 unidades); seguidas por los Scooters (2.718) y los modelos Off Road (388).

"Más allá de ser un vehículo de transporte, la moto se ha convertido en la principal herramienta de trabajo”, destacó Vacas.

“Cuando vemos que se patentaron más de 81.000 motos en abril, no estamos solo viendo números comerciales: estamos viendo familias que encontraron una forma de trabajar, jóvenes que accedieron a su primer empleo, emprendedores que iniciaron sus propios negocios. Esa es la verdadera magnitud de lo que está sucediendo en el sector", concluyó.