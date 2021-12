Se despide de la Liga Profesional

Tévez: " Si yo estaba, no bajaba "

Tévez: " Si yo estaba, no bajaba " BOCA JUNIORS

Por Nicolás Alvarez

El ex delantero de Boca, Carlos Tévez dijo que si él estaba, no se bajaba del micro para hablar con Juan Román Riquelme, vicepresidente del club, en referencia a lo que pasó post derrota con Gimnasia y Esgrima La Plata, por el torneo local.

En tanto, el xeneize volvió a trabajar luego de ganar la Copa Argentina, el último miércoles, frente a Talleres. En la práctica de este viernes, el entrenador paró un equipo con futbolistas que habitualmente no son titulares: García, Mancuso, López, Zambrano y Sández, Molinas, Varela, González, Pavón, Salvio y Zeballos, pensando en el compromiso de este sábado frente a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Asimismo, Juan Román Riquelme charló con Angel Romero, el delantero que viene de jugar en San Lorenzo de Almagro. El paraguayo quedó en contestarle en los próximos días. La ventaja que tiene Boca con relación al pase de Romero es que queda libre. La condición que puso el xeneize es que llegue sin su hermano Oscar.

Este sábado desde las 21, Radio Nacional transmite Boca - Central Córdoba, con el equipo de Relatores - Pasión Nacional. Luego del encuentro los simpatizantes celebrarán el Día del hincha de Boca, en la madrugada del domingo 12 de diciembre.

DESCARGAR