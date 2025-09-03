Se desarrolla la primera edición del Mes de las Industrias Culturales Argentinas

La Secretaría de Cultura de la Nación lanzó el Mes de las Industrias Culturales Argentinas con más de 125 actividades abiertas al público en distintos puntos del país. La propuesta, que culminará con el Mercado de Industrias Culturales Argentinas (MICA) 2025 del 2 al 5 de octubre en el Palacio Libertad, busca fortalecer el desarrollo económico del sector y promover la diversidad cultural.

El director nacional de Promoción Cultural, José Ignacio Casali, dialogó con el equipo de Ramos generales y remarcó este tipo de iniciativas no solo permiten la visibilización de los creadores y trabajadores del sector, sino que también impulsan nuevas oportunidades de desarrollo en todo el territorio.

"El fin de todo esto es buscar la visibilidad, impulsar el valor de las industrias culturales y fomentar el intercambio, logrando la profesionalización de los sectores", expresó.

Durante el mes de septiembre se desplegarán conciertos, exposiciones, charlas, presentaciones editoriales, proyecciones audiovisuales y rondas de negocios que apuntan a conectar a artistas, productores y gestores culturales con el público y con potenciales aliados. La programación se extiende a diversos espacios de la Secretaría de Cultura y busca acercar a la ciudadanía propuestas para todas las edades.

El MICA, que tendrá lugar del 2 al 5 de octubre, se consolidó en los últimos años como el principal encuentro del sector cultural y creativo de Argentina. En esta edición, se prevé la participación de referentes nacionales e internacionales, con el objetivo de proyectar al país en el mapa global de las industrias culturales y de generar vínculos con mercados estratégicos.

El eje de la iniciativa es reconocer a la cultura como una industria con capacidad de generar empleo, valor agregado y exportaciones. En este sentido, la Secretaría de Cultura busca articular políticas públicas que fortalezcan al sector y que consoliden a la Argentina como un referente regional en la producción cultural.