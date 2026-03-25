Se desarrolla el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo en Buenos Aires

Se desarrolla en Buenos Aires el Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP). Esta 39ª edición se realiza en el Hotel Hilton y convocó a unos 2.000 participantes, entre empresarios, autoridades gubernamentales, técnicos y especialistas.

Por este tema, el titular de la cámara de empresas argentinas de gas licuado, Pedro Cascales, en diálogo con Segundo Round, aseguró que "la expectativa en este Congreso es muchísima; hay mucho interés y posibles inversiones. Vamos a multiplicar la economía del sector en los próximos cuatro años".

Cascales, además, remarcó que "la Argentina tiene un gran potencia en materia de gas licuado. Lo que está ocurriendo en Medio Oriente acelera este proceso".

El Congreso coincide con este escenario internaciónal energético: cerca del 30% del GLP mundial enfrenta hoy dificultades logísticas y el escenario puede agrabarse de acuerdo a los vaivenes del conflicto de Medio Oriente. Ya hay daños en infraestructuras que pone en jaque el suministro global.

Un faltante puede hacer que países como India entren en situación crítica. El 70% de su población utiliza el GLP para la cocción de alimentos. Esos países hoy están en una situación de días de reserva.

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