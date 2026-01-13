Se derrumbó un centro médico en Palermo

Al menos seis personas resultaron heridas este martes por la mañana tras el derrumbe del techo de un centro médico ubicado en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió en la sede del Centro Médico OSECAC, situada sobre la avenida Medrano al 1100, mientras el establecimiento se encontraba en funcionamiento y con pacientes en su interior.

Según informaron fuentes oficiales, el colapso se produjo en el primer piso del edificio, donde se desprendió parte del cielorraso.

Como consecuencia, un hombre, dos mujeres y otras tres personas debieron recibir atención médica.

Tres de los pacientes fueron asistidos en el lugar, mientras que los otros tres fueron trasladados a los hospitales Durand, Fernández y Ramos Mejía.

Tras el alerta, se desplegó un amplio operativo de emergencia que incluyó la intervención de 22 móviles del SAME, bomberos y equipos de rescate, con apoyo del grupo K9 para descartar la presencia de personas atrapadas entre los escombros.