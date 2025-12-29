Se cumplen tres años de la muerte de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, tal su nombre real, forma parte del "Olimpo de la pelota" junto con los argentinos Diego Maradona, Alfredo Di Stéfano y Lionel Messi y el neerlandés Johan Cruyff.

Pelé había nacido el 23 de octubre de 1940 en Minas Gerais y debutó como futbolista profesional en 1956 en Santos, de San Pablo, donde jugó hasta 1974.

El otro club por el que pasó fue el Cosmos, de Estados Unidos, entre 1975 y 1980.

Con su Selección fue tricampeón del mundo: ganó la Copa en Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970.

La muerte de Pelé, a sus 82 años, se produjo el 29 de diciembre de 2022 en el hospital Albert Einstein, de Sao Paulo.

Allí convalecía desde el 29 de noviembre debido a una infección respiratoria generada por covid-19 y por un tratamiento por cáncer de colon.

Sus restos fueron sepultados en la ciudad de Santos, al sureste del país, donde radica el club en el que basó su carrera profesional, el Santos Futebol Clube.

La muerte del astro provocó la reacción inmediata del mundo del deporte en general y del fútbol en particular.

Le rendimos homenaje y recordamos su vínculo con Diego Armando Maradona, apelando a testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Edición: Fabián Panizzi

Música y testimonios:

Esperança (Sérvulo Augusto - Ruriá Duprat - Edson Arantes Do Nascimento) Pelé [2016 del Álbum Esperança]

1961-09 Pelé (Futbolista) Previo a un partido con Racing (Buenos Aires)

1966-01-14 Pelé (Futbolista) Martínez, Tomas Eloy (Periodista) Entrevista en Buenos Aires

1973-12-05 Pelé (Futbolista) Viale, Mauro (Periodista) Huracán vs Santos - Último partido en Argentina

1979-11-20 Pelé (Futbolista) Sobre Diego Maradona (Buenos Aires)

Sou Brasileiro (Edson Cadorini - Jose Flavio Alencar Devesa - Pele) Edson e Pelé [2009 del Álbum Edson e Voce]

2005-08-15 Pelé (Futbolista) Maradona, Diego Armando (Futbolista) Programa 1 (La Noche del 10 - Canal 13 - Argentina)

Pelé (Futbolista) declaraciones sobre Lionel Messi

¿Quién soy yo? – Pelé (La Noche del 10-Canal 13- Argentina)