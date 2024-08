Se cumplen tres años de la muerte de David ´Coco´ Blaustein

El director, productor y guionista; conductor del programa ´Manivela´, emitido por AM 870 Radio Nacional, falleció el 16 de agosto de 2021, a los 68 años.

Miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Argentina, su carrera dejó películas como "Cazadores de Utopías"; "Botín de guerra", sobre la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo; "Hacer Patria"; "Porotos de soja", codirigido con Osvaldo Daicich, y "Fragmentos Rebelados", donde aborda la vida del cineasta argentino desaparecido Enrique Juárez.

A lo largo de su extensa filmografía, en la que también ofició de productor y guionista, Blaustein supo utilizar el lenguaje y los recursos del género documental para ponerlos al servicio del uso de la memoria para recuperar hechos emblemáticos.

Su último filme, presentado en el Bafici 2021, fue "Se va a acabar", en dirección junto a Andrés Cedrón, en el cual recoge los testimonios silenciados de trabajadoras y trabajadores que participaron en distintos conflictos sindicales durante la última dictadura cívico militar y protagonizaron la resistencia.

"La memoria es pertinente por muchísimas razones. En primer lugar, por una cuestión ética y moral hacia los compañeros que ya no están -expresó Blaustein oportunamente-; en mi caso personal son muchos y los tengo presentes. También es pertinente la memoria para que no se repitan; hoy las Fuerzas Armadas no están en condiciones de amenazar la democracia, pero también es pertinente para que la democracia permita seguir juzgando la violencia institucional".

Su debut cinematográfico fue en 1996 con "Cazadores de Utopías", una cinta en la que, por medio de entrevistas, traza su visión de la historia de la agrupación Montoneros.

Blaustein se erigió como un referente del cine sociopolítico argentino; en 2004 produjo el documental "Papá Iván", dirigido por María Inés Roqué, quien pone su mirada en la vida de su padre, Juan Julio Roqué, uno de los fundadores de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y, más tarde, dirigente de Montoneros.

Continuando con su visión política, en 2009 codirigió y produjo "Porotos de Soja", un documental en el que se adentra en el conflicto entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y sectores del campo, producto de la resolución 125.

A su vez, por más de 20 años, Blaustein fue conductor del programa radial ´Manivela´, por AM870 Radio Nacional, en el que abordaba, desde diferentes ópticas, el cine latinoamericano.

En un nuevo aniversario de su muerte lo recordamos con una de las tantas entrevistas que hizo en este espacio radial.

Compartimos la charla con Leonardo Favio, cantautor, director de cine, productor cinematográfico y guionista argentino, en enero de 2011.​

Música:

Donde irás con este sol (Luis María Serra) Coral Contemporáneo Jorge Armasto (BSO Juan Moreira)

Fuiste mía un verano (Vico Berti - L Fabio) Leonardo Favio [1968 del Álbum Fuiste Mía un verano]