Se cumplen seis años de la muerte de Tom Lupo

Fue locutor, psicoanalista, aprendiz de boxeador, periodista, editor y profesor universitario, además de un gran difusor del rock y de la poesía.

Su nombre real era Carlos Luis Galanternik y había nacido en 1945 en la localidad chaqueña de Charata.

En medios gráficos fue editor de las revistas Alfonsina, Banana y Twist y gritos, además de colaborar en diferentes publicaciones.

Inició su carrera en los medios en 1982 como movilero del programa Submarino Amarillo, en Radio del Plata.

Fue allí donde se convirtió en Tom Lupo: Tom por Thomas Wolfe, el escritor estadounidense, y Lupo por "lobo" en italiano.

Ejerció como periodista deportivo y luego dando a conocer bandas de rock nacional como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, Virus, entre muchos otros.

Algunos de sus programas radiales más recordados fueron Tom Lupo Show en la FM de Radio Municipal de Buenos Aires; El loco de la Colina, de Carlos de la Rúa, donde fue colaborador, en Radio Uno; Taxi, en Radio Provincia de La Plata y El pez náufrago, dedicado a la música y la poesía, en Radio del Plata.

En Radio Nacional condujo Noche tras Noche, Tarde o Temprano y Grabaciones Encontradas, entre otros.

Difundió poesía de Federico García Lorca, Macedonio Fernández, Juan Gelman, Fernando Pessoa, Raúl González Tuñón, Alejandra Pizarnik o Leopoldo Marechal.

En su labor de promotor de la cultura editó los álbumes de recitados En Mi Propia Lengua, musicalizado por Fernando Samalea, y Giro Hondo, sobre textos de Olivero Girondo, con la participación de León Gieco y Luis Gurevich.

En tanto difusor del rock argentino, había entablado una gran amistad con el líder de Sumo, Luca Prodán, con quien realizó memorables entrevistas y hasta algunos pasos de comedia que pueden verse en distintos documentales.

En 1979 publicó el libro Palabras para la esfinge. Poesía y psicoanálisis, y en 2004, Entre muebles y sombras. Copetes, poesías, cuentos, aforismos, graffittis y otras combinatorias.

Su impronta, que combinaba información cultural con una enorme dosis de humor paródico, también fue puesta de manifiesto en diversos ciclos televisivos como "Agenda cultural" y "Neosonido 2002", por la Televisión Pública y "Volver Rock" junto a Catarina Spinetta.

En televisión, también puso la voz en off en el ciclo documental "Rockeros", que pudo verse en el Canal Encuentro, entre otros.

Aportó su estilo descontracturado en "Medios y comunicación", un programa que analizaba discursos televisivos junto al semiólogo Oscar Steimberg; y como panelista de "El lugar del medio", un ciclo de temática similar.

En cine, participó en ocho filmes, entre los que destacan "Luca vive", de Jorge Coscia, en donde hacía de sí mismo; "24 horas (Algo está por explotar)", de Luis Barone; "Vacaciones en la Tierra", de Sebastián de Caro; y "La felicidad (un día de campo)", de Raúl Perrone.

En junio de 2015 mientras volvía a su casa tras salir de su programa de la radio pública sufrió un accidente vial que le dejó graves secuelas de las que no pudo recuperarse totalmente.

A cinco años de su partida, ocurrida el 4 de mayo de 2020, lo recordamos afectuosamente y compartimos un fragmento del documental elaborado por Radio Nacional para celebrar los 100 años de la radiodifusión en Argentina, dedicado a su trabajo radial.

FICHA TÉCNICA

Testimonios: 27-08-2020 Fragmento del documental “Del 20 al 20: Un Siglo de Radio” (https://www.radionacional.com.ar/un-siglo-de-radio-en-argentina/)

Música: `Vanesa al Sur´ (Javier Arias – Matías Mauricio) Tom Lupo y la Orquesta Típica Misteriosa Buenos Aires [2013 Del Álbum Una Noche en la Milonga]

Edición: Fabián Panizzi