Se cumplen dos años de la muerte de Pepe Soriano

Actor, intérprete, dramaturgo, director, José Carlos Soriano nació el 25 de septiembre de 1929 y murió el 13 de septiembre de 2023, en la ciudad de Buenos Aires.

Su intensa vida artística se desarrolló tanto en Argentina como en España y se extendió hasta dos años antes de morir, con su protagónico en el thriller psicológico “Nocturna”, de Gonzalo Calzada.

Entre sus representaciones cinematográficas más recordadas debemos mencionar el alemán Schultz, en La Patagonia Rebelde (1974); el abuelo, en No toquen a la nena (1976) y Lisandro de la Torre, en Asesinato en el Senado de la Nación (1984).

En teatro, podemos identificar su unipersonal en Lisandro; y, en la televisión, su personaje de abuelo italiano de Don Berto, personaje a su vez remodelado como la abuela de La nona, tanto en cine como en teatro.

En España es reconocido por la película Espérame en el cielo (1988), en la que interpreta a un doble del dictador Francisco Franco, y por la exitosa serie de televisión Farmacia de guardia en su primera temporada (1991-1992).

Obtuvo el Premio Konex en 1981 como uno de los actores más importantes del Cine Argentino; ganó el Cóndor de Plata al mejor actor en 1971, por Juan Lamaglia y Sra; y el Cóndor de Plata al mejor actor de reparto en 1995, por Una sombra ya pronto serás.

En 1998 la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina le entregó el Premio Cóndor de Plata a la trayectoria y, en 2010, fue declarado ciudadano ilustre de la Ciudad de Buenos Aires.

Lo recordamos en esta fecha a partir de una entrevista que le realizó en 2021 el periodista Carlos Ulanovsky, por AM 870, a partir del estreno de "Nocturna", en lo que fue su última actuación cinematográfica.

Este testimonio, como tantos otros, forma parte del Archivo Histórico de Radio Nacional.