Se cumplen dos años de la muerte de Marcelo Simón

Locutor, periodista, escritor, productor y conductor de radio y televisión, reconocido por su labor como director de Radio Nacional Folklórica y por haber sido una de las voces principales del Festival de Cosquín.

Murió el 10 de septiembre de 2023, a los 82 años, en el Sanatorio Güemes de la Ciudad de Buenos Aires, al que había ingresado días antes tras sufrir un accidente cerebro vascular.

Marcelo Simón había nacido el 14 de noviembre de 1940 en la provincia de Córdoba y fue mentor del clásico espacio “Voces de la Patria Grande”.

En su larga e intensa trayectoria, recibió el Premio Konex 1997 en el área Música Popular y obtuvo una decena de premios Martín Fierro.

En los años 80 emprendió una aventura editorial: fue director de la revista Folklore y, además, durante una década escribió los libretos del histórico Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Hombre de radio, Simón dirigió las emisoras Excelsior, El Mundo, Nacional y Libertad.

Su trabajo y su conocimiento hizo que en varias ocasiones dictara conferencias sobre música argentina y latinoamericana en Estados Unidos, Israel y Francia.

Para recordarlo, compartimos el programa homenaje que le rendió Nacional Folklórica en el primer aniversario de su muerte, en 2024, y que conserva el Archivo Histórico de Radio Nacional.