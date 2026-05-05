Se cumplen dos años de la muerte de César Luis Menotti

Conocido popularmente como El Flaco, falleció el 5 de mayo de 2024 luego de permanecer un mes internado por un cuadro severo de anemia que se le complicó por una tromboflebitis.

El histórico director técnico había logrado la primera estrella de la Selección Argentina, en el mundial de 1978.

Un año después repitió la consagración en el Mundial Sub-20 de Japón, con un combinado juvenil capitaneado por Diego Armando Maradona.

César Luis Menotti nació un 22 de octubre de 1938, en Rosario, provincia de Santa Fe, pero en su DNI aparece como que esto ocurrió el 5 de noviembre, porque su padre tardó en inscribirlo.

Debutó en 1960 en Rosario Central con sólo seis partidos en reserva y jugó allí cuatro años hasta que pasó a Racing en 1964 y a Boca en 1965.

Dos años más tarde emigró a los Estados Unidos para jugar en The Generals de Nueva York y, en 1968, viajó a Brasil para jugar por el Santos de Pelé y fue campeón paulista de ese año.

En el medio formó parte de la Selección Argentina y, en 1970, pasó al Juventus de San Pablo, donde se retiró como jugador e inició su camino como entrenador.

En 1972 fue convocado para dirigir a Huracán, equipo que ganó el Metropolitano de 1973.

Menotti también dirigió a Boca en dos períodos, tuvo tres pasos por Independiente (más uno como mánager) y trabajó en el Atlético Madrid, River, Peñarol, Rosario Central, la Sampdoria, además del Puebla y Tecos de México, hasta su retiro en 2007.

Por otro lado, escribió dos libros, Cómo ganamos el Mundial, donde contó en detalle los mecanismos utilizados para la gran conquista de 1978, Fútbol-Juego, Deporte y Profesión (1980).

Lo recordamos en esta fecha a partir de registros sonoros conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

2024-05-06 Codevilla Fabian (Periodista) Informe Muerte de Menotti (LRA1)

Corner (A Piazzolla) Astor Piazzolla [1978 del Album “Piazzolla 78”]

2009-03-22 Menotti César Luis (DT Seleccion) Aliverti Eduardo (Periodista) (Decime quién sos vos – LRA1)

2024-05-06 Fernández Moores Ezequiel (Periodista Deportivo) Gomez Castañon Cholo (Conductor) Menotti padre Seleccion (Pan Casero – LRA1)

2022-11-18 Menotti César Luis (DT Seleccion) Pigna Felipe (Conductor) Entrevista (Historias de Nuestra Historia – LRA1)

2024-05-06 Fernández Moores Ezequiel (Periodista Deportivo) Gomez Castañon Cholo (Conductor) Menotti padre Seleccion (Pan Casero – LRA1)

Golazo (A Piazzolla) Astor Piazzolla [1978 del Album “Piazzolla 78”]

2022-11-18 Menotti César Luis (DT Seleccion) Pigna Felipe (Conductor) Entrevista (Historias de Nuestra Historia – LRA1)

Marcha oficial Club Atletico Rosario Central (Laerte Carroli)

2022-11-18 Menotti César Luis (DT Seleccion) Pigna Felipe (Conductor) Entrevista (Historias de Nuestra Historia – LRA1)

Win (A Piazzolla) Astor Piazzolla [1978 del Album “Piazzolla 78”]

2024-05-06 Codevilla Fabian (Periodista) Informe Muerte de Menotti (LRA1)

1973-11-04 Menotti Cesar Luis (DT Huracan) Borocoto (Periodista)

2024-05-06 Fernández Moores Ezequiel (Periodista Deportivo) Gomez Castañon Cholo (Conductor) Menotti padre Seleccion (Pan Casero – LRA1)

1978-06-25 Muñoz José María (Relator) Final Arg - Holanda Mundial Argentina 78

2024-05-06 Codevilla Fabian (Periodista) Informe Muerte de Menotti (LRA1)

2024-05-06 Fernández Moores Ezequiel (Periodista Deportivo) Gomez Castañon Cholo (Conductor) Menotti padre Seleccion (Pan Casero – LRA1)

2024-05-06 Ardiles Osvaldo (Futbolista) Informe Muerte de Menotti (LRA1)

Mundial (A Piazzolla) Astor Piazzolla [1978 del Album “Piazzolla 78”]

2024-05-06 Codevilla Fabian (Periodista) Informe Muerte de Menotti (LRA1)

1979-09 Selección Argentina Sub-20 - Mundial Japón 1979 (Museo Pablo Ducros Hiken)

2024-05-06 Codevilla Fabian (Periodista) Informe Muerte de Menotti (LRA1)

2024 Scalonni Leonel (DT Seleccion Arg) La Ayuda de Menotti (TyC)

2024-05-06 Codevilla Fabian (Periodista) Informe Muerte de Menotti (LRA1)

Pagani Horacio (Periodista) Menotti - Scaloni DT

2024-05-06 Codevilla Fabian (Periodista) Informe Muerte de Menotti (LRA1)

2024-05-06 Ardiles Osvaldo (Futbolista) Informe Muerte de Menotti (LRA1)

2009-03-22 Menotti César Luis (DT Seleccion) Aliverti Eduardo (Periodista) (Decime quién sos vos – LRA1)

El Baile De La Gambeta (Gustavo Cordera) Bersuit Bergarabat [2004 del Album “La Argentinidad al Palo”]

Edición: Fabián Panizzi