Se cumplen 91 años de la muerte de Carlos Gardel

Cantante, compositor, actor de cine, querido y recordado por el público como Carlitos, El Zorzal Criollo, El Morocho del Abasto, El Mago, El Rey del Tango, El Mudo o El Troesma.

Fue uno de los máximos exponentes de nuestra música ciudadana y falleció el 24 de junio de 1935, a los 44 años, en Colombia, durante el choque entre dos aviones al momento del despegue en el aeropuerto Olaya Herrera, de Medellín.

Junto a Carlos Gardel, murieron otras 16 personas entre las que se encontraban el letrista Alfredo Le Pera, y los guitarristas que lo acompañaban en esa etapa de su carrera Guillermo Barbieri y Ángel Domingo Riverol.

En coincidencia con el aniversario de su muerte, cada 24 de junio se conmemora en nuestro país el “Día del Cantor Nacional”, proclamado por la Ley 23976 de 1991.

Con su particular tono de voz, Gardel realizó más de 900 grabaciones de tango y de otros estilos musicales como folclore, milongas y rancheras.

Vendió gran cantidad de discos y sus composiciones le dieron reconocimiento mundial siendo El día que me quieras, Volver, Por una cabeza, Caminito, Cuesta abajo y Mi Buenos Aires querido, ejemplos de su éxito.

Lo recordamos en esta fecha, con una semblanza elaborada por el Área de Contenidos y conservada en el Archivo Histórico de Radio Nacional.