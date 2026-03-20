Se cumplen 6 años de la muerte de Amadeo Carrizo

Fue uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino, plenamente identificado con River Plate, donde fue nombrado presidente honorario.

Amadeo Raúl Carrizo había nacido en Rufino, provincia de Santa Fe, el 12 de junio de 1926 y fue considerado un innovador por su rol para defender los arcos, lo que lo llevó a la Selección argentina.

Ocupó ese lugar en el Mundial de Suecia en 1958 y en la Copa de las Naciones que la albiceleste obtuvo en 1964, en Brasil.

Comenzó a jugar al fútbol en el arco del BAP de Rufino, en cancha del club San Martín; luego de pasar por Junín, debutó en River el 6 de mayo de 1945.

Fue titular definitivo desde 1948 y totalizó seis títulos (1945, 1952, 1953, 1955, 1956 y 1957), actuando en más de 550 partidos.

Jugó 24 años con la camiseta del "Millonario" y cerró su carrera en Millonarios de Bogotá, en Colombia, donde jugó dos temporadas, para retirarse definitivamente a los 44 años.

Aceptó dirigir a los colombianos, en su primera experiencia como DT, y también lo hizo en Deportivo Armenio, en el ascenso local (1973 y 1974), pero no reincidió en esa función.

Falleció el 20 de marzo de 2020, a los 93 años, en Buenos Aires, tras soportar una prolongada y dura enfermedad.

Lo recordamos a través de un retrato elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Música:

El tiempo es veloz (D Lebon) Mercedes Sosa y David Lebon [1991 del Álbum “De mí”]

Blues del arquero (I Copani) Ignacio Copani [1997 del Álbum “Rivertidísimo”]