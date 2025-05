Se cumplen 55 años del último disco grabado por Los Beatles, Let it Be

Let It Be, lanzado el 8 de mayo de 1970, es el 20ª y último álbum de estudio de Los Beatles, que días más tarde de la aparición del álbum se disolvieron tras la salida oficial de Paul McCartney de la banda.

El disco se grabó en enero de 1969, año en el que la banda lanzó Abbey Road, pero sin embargo fue lanzado un año más tarde no sin antes atravesar una serie de polémicas que marcaron el fin de la mejor banda de música de todos los tiempos.

El grupo decidió editar este material luego de tres años de no tocar más en vivo y con el fin de volver a los escenarios de todo el mundo con una propuesta que iba a ser llamada Get Back.

Las sesiones de grabación fueron filmadas en 1969 por el cineasta Michael Lindsay-Hogg, quien lo publicó como película y ganó un Oscar a la mejor banda sonora en 1970.

Los problemas internos de la banda motivados por su mala relación y la presencia cada vez más frecuente de Yoko Ono llevó al abandono de las sesiones de grabación de Let it Be en favor de Abbey Road.

Así, Let it Be solo se pudo concluir en 1970 con la producción de Phil Spector.

El álbum es considerado como uno de los mejores álbumes de la historia de la música y fue un éxito comercial con récords absolutos de venta en Estados Unidos, el Reino Unido y todo el resto del mundo.

Uno de los temas más emblemáticos

Let It Be (Remastered 2009)