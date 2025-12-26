A 43 años del histórico recital de Charly García en Ferro

El 26 de diciembre de 1982 Charly García brindó un show que quedó en la memoria de toda una generación y constituyó la primera vez en nuestro país que un rockero llevaba su música a un estadio de fútbol.

En aquel histórico recital presentó "Yendo de la cama al living", de su disco homónimo, que marcó su debut como solista luego de la disolución de Serú Girán y compuesto en plena guerra de Malvinas.

Lo acompañaron Andrés Calamaro, en teclados; Willy Iturri, en batería; Cachorro López, en bajo; Gustavo Bazterrica, en guitarra; con una puesta en escena fuera de lo común, a cargo de la artista plástica Renata Schussheim.

El ex Serú Girán llegó a Ferro a bordo de un Cadillac de color rosa y subió al escenario vestido del mismo color.

En el cierre del recital, mientras se escuchaba el final de la canción "No bombardeen Buenos Aires", una lluvia de proyectiles de utilería destruyó la ciudad que formaba el decorado.

El concierto duró más de dos horas y media con un Charly a pleno que cantó 22 canciones ante 25.000 personas reunidas en el estadio de Ferrocarril Oeste.

Contó con las participaciones de Mercedes Sosa, Pedro Aznar, Nito Mestre y León Gieco mientras que los teloneros fueron Los Abuelos de la Nada y Suéter.

Recordamos aquella noche memorable a partir de testimonios conservados en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

FICHA TÉCNICA

Edición: Fabián Panizzi

Música y Testimonios:

Yendo de la cama al living (Charly García) por Charly García

1982-12-26 Charly García (Radio Del Plata) Reflexiona sobre el recital

No bombardeen Buenos Aires (Charly García) por Charly García

1982-12-26 Horacio Moret (Radio Del Plata)

Inconsciente Colectivo (Charly García) por Charly García