Se cumplen 31 años de la muerte de Osvaldo Pugliese

Pianista, director, compositor, fue uno de los grandes representantes del tango milonguero, popular, y falleció el 25 de julio de 1995, cuando tenía 89 años.

Osvaldo Pugliese nació en una familia de músicos el 2 de diciembre de 1905, en el barrio porteño de Villa Crespo, aunque de chico se resistió a seguir esa tradición familiar.

En 1918, dejó la escuela primaria para trabajar como gráfico de imprenta pero su padre lo convenció y comenzó a tomar clases de piano con el maestro Antonio D’Agostino.

Desde entonces, su carrera fue imparable y llegaron los primeros tangos: Recuerdo, Retoños; el primer trabajo de músico en Café de la Chancha; su primer sexteto con Pedro Maffia, hasta su primera orquesta definitiva, en 1939.

Debido a la aparición del cine sonoro y la gran crisis del año 1929, la desocupación empujó a muchos de su profesión a formar el Sindicato Argentino de Músicos del que fue el afiliado número 5, para promover las labores de la música.

Las recurrentes alusiones a las condiciones de trabajo “feudales” que sufrían los músicos lo asociaron al lenguaje utilizado por entonces al Partido Comunista, al cual se afilió en 1936, lo que le trajo en los años 40 y 50 problemas, censuras e incluso días de cárcel.

Crítico de las políticas culturales de las dictaduras de los `60 y `70, de los organismos como SADAIC, pero optimista en cuanto al futuro del tango, logró en 1985 tocar en el Teatro Colón ante un público que lo adoró y ovacionó.

Por su orquesta, pasaron destacados cantante e intérpretes como Roberto Chanel, Alberto Morán, Jorge Vidal, Jorge Maciel, Miguel Montero, Alfredo Belusi, Adrián Guida y Abel Córdoba.

Recibió innumerables distinciones tanto nacionales como internacionales, entre ellas, la otorgada por el gobierno de Cuba, la medalla “Alejo Carpentier”, la más importante distinción cultural de la Isla; el gobierno francés lo nombró Commandeur de L'Ordre des Arts et Letters y Buenos Aires lo declaró Ciudadano Ilustre.

La Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) y la Asociación de Coleccionistas de Tango colocaron una placa en la Av. Corrientes 960, en conmemoración y por sus 50 años de carrera y aporte a la cultura argentina y al tango.

En 1990, recibió el título de Académico Honorario de la Academia Nacional del Tango.

Tenía 89 años cuando falleció el 25 de julio de 1995, en la Ciudad de Buenos Aires.

Lo recordamos con un informe elaborado por el Área de Contenidos y conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Edición: Fabián Panizzi