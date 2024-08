Se cumplen 30 años de la reforma constitucional del ´94

El 22 de agosto de 1994 la Convención Nacional Constituyente aprobó una serie de modificaciones que fueron incorporadas a nuestra Carta Magna, principal instrumento jurídico que nos rige.

Esta reforma fue posible gracias a los acuerdos alcanzados en 1993 por Carlos Menem y Raúl Alfonsín, líderes de las principales fuerzas políticas del país.

El entonces presidente y su antecesor definieron una serie de aspectos con la intención de generar el consenso entre los dos partidos para avanzar hacia una reforma constitucional.

Dichos acuerdos tuvieron el nombre formal de “Núcleo de Coincidencias Básicas” pero pasaron a la historia como el “Pacto de Olivos”.

El 29 de diciembre de 1993, el Congreso de la Nación sancionó la Ley Nº24.309 que declaró necesaria la reforma parcial de la Constitución Nacional de 1853 con las reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957.

Además, la norma estableció la elección de convencionales constituyentes en forma directa por el voto del pueblo de la Nación Argentina y la representación distribuida mediante el sistema proporcional D'Hont con arreglo con arreglo a la ley general vigente en la materia para la elección de diputados nacionales.

Fueron elegidos destacados actores políticos y personalidades del derecho: los ex presidentes Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández; el ex gobernador bonaerense Antonio Cafiero; Carlos Barra y Raúl Zaffaroni, ex ministros de la Corte Suprema; Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, ministros del máximo tribunal de justicia; el ex juez de la Suprema Corte Bonaerense, Juan Carlos Hitters; René Orsi, ex camarista federal de La Plata, y los abogados Eduardo Barcesat, Alberto García Lema y Enrique Paixao, entre otros.

Con sesiones en las ciudades de Santa Fe y Paraná, las deliberaciones duraron tres meses y, finalmente, el 22 de agosto de 1994 se sancionó la reforma constitucional que introdujo modificaciones en 44 artículos.

Entre los cambios, confirió jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; estableció nuevos derechos como el derecho a un ambiente sano, los derechos para los consumidores, la protección de los datos personales; introdujo la acción de amparo y el habeas data.

A su vez, estableció las figuras de Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación; dio autonomía al Ministerio Público, creó el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, el Consejo de la Magistratura y se le reconoció calidad de ciudad autónoma a Buenos Aires.

La reforma del `94 también estableció la segunda vuelta electoral, acortó el mandato presidencial a cuatro años y habilitó una reelección.

Por otro lado, se incorporó un senador nacional por la minoría y se otorgó a las provincias el dominio de sus recursos naturales, entre otros puntos.

La Ley Nº 24.430 sancionada el 15 de diciembre de 1994 ordenó la publicación del texto oficial de la Constitución Nacional (sancionada en 1853 con las reformas de los años 1860, 1866, 1898, 1957 y 1994).

Recordamos esta fecha con el registro sonoro que conserva el Archivo Histórico de Radio Nacional y corresponde al cierre de la Asamblea Constituyente, ocurrido el 22 de agosto de 1994, en la Universidad Nacional del Litoral, ciudad de Santa Fe.