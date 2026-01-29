Se cumplen 29 años del fallecimiento de Osvaldo Soriano

El escritor y periodista argentino nació en Mar del Plata el 6 de enero de 1943 y falleció el 29 de enero de 1997, en Buenos Aires.

Osvaldo Soriano pasó su infancia y adolescencia en su ciudad natal y en las provincias de San Luis y Río Negro, cuyos paisajes evocaría en su obra y en sus columnas periodísticas.

Fue futbolista y, tras variados empleos, se dedicó al periodismo político, deportivo y cultural.

Trabajó en la revista Primera Plana y en el diario La Opinión y, en 1973, publicó la novela ´Triste, solitario y final´ considerada su mejor obra.

Tras el golpe cívico militar de 1976, abandonó la Argentina y no regresó hasta el advenimiento del gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

En ese transcurso vivió en México, Bruselas, París y, desde su regreso en 1984 hasta su muerte, colaboró en el diario Página 12.

Durante su exilio en Europa, publicó los libros `No habrá más penas ni olvido´ y `Cuarteles de invierno´, que lo convertirían in absentia en el autor vivo más leído del país.

Lo recordamos a partir de uno de sus relatos, conservado en el Archivo Histórico de Radio Nacional.

Ficha Técnica:

Música y Testimonio:

Minguito (Dino Saluzzi) Dino Saluzzi y Anja Lechner [2007 del Álbum “Ojos Negros”]

Aquel peronismo de juguete (O Soriano) por Osvaldo Soriano [1995 del Álbum “Mira lo que te Digo – Hora 25”]

Fantasía sobre los Reyes Magos (Bernardo Baraj - Carlos Mellino) por Alma y Vida [1972 del Álbum “Alma y Vida II”]

Edición: Fabián Panizzi